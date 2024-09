Bari-Mantova: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il, dopo il secondo punto in campionato, trovato contro la Sampdoria, affronta ilin un match valido per la 5a giornata di Serie B, in programma per sabato 14 settembre alle 15. I pugliesi sono chiamati alla riscossa: serve la prima vittoria in campionato e in casa per evitare già malumori al San Nicola. Il Mantova, invece, ha fatto 2 su 2 in casa battendo la Salernitana retrocessa dalla Serie A Enilive, portandosi a 7 punti. In un campionato con tante sorprese soprattutto tra le neopromosse, la formazione di Possanzini si è fatta spazio andando a -1 dalla vetta di una classifica comunque corta.

Partita : Bari-Mantova

: Bari-Mantova Data : sabato 14 settembre 2024

: sabato 14 settembre 2024 Orario : 15.00

: 15.00 Canale tv : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn

La partita tra Bari e Mantova sarà visibile in tv attraverso le smart tv, i dispositivi fire stick e le console XBox e PlayStation sull'app Dazn. Sarà invece visibile su smartphone, tablet e pc in streaming scaricando sempre l'app di Dazn. Telecronaca di Giovanni Marrucci.

: Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Oliveri, Maita, Benali, Dorval; Sibilli, Lasagna; Novakovich. All. Longo.Festa; Bani, Redolfi, Brignani, Radaelli; Burrai, Trimboli; Galuppini, Aramu, Ruocco; Mensah. All. Possanzini.