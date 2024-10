Berhami duro: "Ora Leao non è un campione, smettiamo di trattarlo come tale"

Getty Images

durissimo nel suo giudizio su: "".L'ex centrocampista svizzero, visto in Italia con le maglie di Genoa, Verona, Lazio, Fiorentina, Napoli, Udinese e Brescia, non usa mezzi termini contro il portoghese del Milan, in grande difficoltà in questa prima parte di stagione ed escluso dall'undici titolare da Paulo Fonseca nelle ultime due partite di campionato.- Behrami, intervenuto a "Serie A Show" su DAZN, ha criticato duramente Leao: "Bisogna definire anche i campioni.. Ha fatto una grande stagione, dove l'abbiamo scoperto tutti, vince lo scudetto, ma da lì in poi non riesco definirlo un campione. Perché non riesco mai a vedere un giocatore che riesce a prendersi la scena per più partite di fila. In campo aperto sappiamo quanto lui sia bravo, all'Europeo male".

- Behrami conclude: "Adesso con il Portogallo, in questa Nations League, trova squadre decisamente più aperte, sappiamo che tatticamente le Nazionali non sono pronte come magari i club, e da questo punto di vista".