Milan e Calabria: dal rinnovo all'opzione jolly a centrocampo, un mese decisivo

La sosta per le nazionali si avvia alla conclusione e quello che sta per iniziare sarà un mese (sì, la prossima sosta tornerà esattamente fra 4 settimane) incredibilmente importante e decisivo per il futuro di tantissimi club e di quei giocatori che da questa annata devono trovare risposte importanti.è in questo senso emblematico con la partenza ad handicap che sta mettendo sotto pressione il lavoro diche con le sue scelte non è per ora riuscito a far rendere al meglio la rosa messagli a disposizione dal Fondo Red Bird. E fra le scelte c'è stata, almeno da quando è stato acquistato, quella di preferire Emerson Royal acome padrone della fascia destra difensiva. E se per Fonseca quello che sta per arrivare sarà inevitabilmente un mese decisivo, potrà esserlo allo stesso modo anche per il terzino italiano:

Davide Calabriaha sempre fatto il suo con professionalità e dedizione e,(da milanista cresciuto nel Milan), la fascia da capitano al braccio e la "proprietà" della fascia destra non erano mai state in discussione. In questa annata Ibrahimovic ha scelto di portare in rosa un nuovo acquisto che, almeno sulla carta, dovrebbe partirgli davanti, maalmeno finora non solo non è riuscito a brillare, ma ha anche iniziato a far dubitare della bontà della scelta di escluderlo.

Il dualsimo rimane e rimarrà, ma per come è stata strutturata la rosa in estate e, complice anche il burtto ko di, Calabria potrebbe tornare nuovamente utile anche a Fonseca nell'ormai celebreNon la prima scelta, non ciò che il Milan aveva pensato, ma la duttilità del classe 1996 potrebbe tornare incredibilmente utile.Il campo come sempre parla e la fa da padrone, ma questa possibilità sarà una carta che l'entourage del giocatore proverà inevitabilmente a giocarsi nell'ormai annosa e complicata trattativa per il rinnovo del suo contratto. Attualmente CalabriaL'obiettivo del giocatore è quello di rimanere ancora a lungo in rossonero, ma si aspetta dal club unper quanto fatto finora.

Riconoscimento che, ovviamente, vorrebbe sia di tipo economico dato che per anni il suo contratto non è stato toccato.che lo porti quantomeno vicino alle cifre guadagnate da gente come Bennacer, Chukwueze e Tomori (stipendi fra i 3,5 e 4 milioni annui netti) che hanno dato, a suo modo di vedere, molto meno al Milan di quanto fatto da lui. Anche per questo, i prossimi 30 giorni non saranno decisivo soltanto per Fonseca. Anche per Calabria si giocheranno tante partite importantissime per il proprio futuro.