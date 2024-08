Bild - De Ligt tampona un auto e non si ferma: "Rischia il carcere o una multa"

Guai in vista per, ma questa volta non c'entrano il campo e le voci di mercato su un possibile addio al: l'ex difensore della JuventusMomento delicato per l'olandese, da potenziale uomo mercato a protagonista che rischia di avere delle conseguenze importanti. Tutto nasce da un incidente stradale e dalla condotta del classe 1999.- Secondo quanto riportato dalla Bild,I fatti risalgono a mercoledì mattina e le forze dell'ordine sono impegnate in questi giorni nelle indagini per capire come sono andate le cose.

- Come riporta il quotidiano tedesco, lo scorso 7 agosto il difensore olandesein Sabener Strasse.La Bild sostiene che De Ligt, dopo aver colpito l'auto in sosta,- Sarebbero stati alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, si legge, a chiamare le forze dell'ordine e ad allertarle in seguito all'incidente.La Bild rende noto inoltre che l'auto sulla quale viaggiava De Ligt, un'Audi Q8 e-tron, è stata successivamente rimorchiata e sequestrata.

- La Bild ha contattato l'avvocato, che ha spiegato cosa potrebbe rischiare De Ligt qualora venisse considerato colpevole: "Se condannato,. Spesso, quando si viene condannati per tali crimini, si propende per la multa".spiega inoltre che andrà eventualmente dimostrato se il difensore si è effettivamente accorto dell'accaduto o meno".