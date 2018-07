Daley Blind saluta il Manchester United e torna a essere un giocatore dell'Ajax. Queste le parole con cui il difensore olandese saluta i Red Devils: "Prima di tutto voglio dire quanto sono stato onorato di far parte della famiglia Manchester United. Giocare in uno dei club più importanti al Mondo, con una storia così, ha significato molto. Ho vissuto quattro anni fantastici, con quattro trofei vinti. Voglio ringraziare tutti, gli allenatori, lo staff medico e chiunque mi abbia aiutato ad inserirmi così velocemente all'inizio, e ovviamente i miei compagni. Ultimi ma non ultimi i tifosi! Il mio grazie va a tutti per l'amore e il sostegno ricevuto. Non dimenticherò mai le partite e i momenti speciali. Mi mancherai, "Teatro dei Sogni" (soprannome dello stadio di Old Trafford, ndr). Ma ora è tempo di tornare a casa".