Bologna, le pagelle di CM: Castro e Iling-Junior decisivi, Dallinga disastro

Getty Images

Casale lo impallina, Cutrone fa lo stesso senza colpe. Prima e dopo, un paio di uscite importanti e viene graziato dagli errori di mira di casa.Altra gara incolore, fatica tremenda contro Fadera. Tra i peggiori.Prende una serie di imbucate preoccupanti, spesso scavalcato.Come Beukema, con l’aggravante dell’autogol che apre i conti. Debutto da dimenticare (dal 35’ st Lucumi sv)Uno dei meno traballanti dietro: prova a ripartire, a tamponare falle, ma cade anche lui sul 2-0.Travolto anche lui nel pessimo primo tempo rossoblù. (dal 1’ stVolitivo, prova a far male al Como. Ha lo spirito giusto)

Fatica a coprire il campo, con mezze ali sempre troppo avanti. Paz e il Como entrano a ripetizione, lui è troppo soloPrimo tempo traballante, poi forse si toglie la polvere di dosso: un gran palo al 72’, suo il lancio che origina il 2-2.Un sinistro a lato fuori di poco e una marea di errori, di dribbling non riusciti, di iniziative maldestre (dal 18’ stEntra curiosamente a destra, a piede invertito, ma è la chiave. Comincia a puntare uomini, a creare pericoli e trova la gemma del 2-2. Alla prima in rossoblù, solo applausi)

Oltre un’ora da titolare, per la prima volta: segnali inquietanti, tra palloni persi, giocate mosce. E senza centravanti in questo sport si fa fatica (dal 18’ stEntra con il furore addosso, segna il gol che la riapre e difende con i denti la palla che diventa il 2-2)Fatica tantissimo a giocare esterno, almeno per i crismi di Italiano (dal 35’ stFino al finale di gara, è 4 secco. Male le scelte, male l’approccio, male tutto. Il Como lo grazia, divorandosi reti, i suoi cambi almeno funzionano e acciuffa un pari insperato.