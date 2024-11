GETTY

Bologna, Ndoye: "Finalmente i gol, ho lavorato tanto. Li dedico alla famiglia e a...Orsolini"

28 minuti fa



Raggiante Dan Ndoye dopo la doppietta nella vittoria del suo Bologna contro il Venezia. Il match-winner svizzero ha parlato così a Sky.



FINALMENTE - "Ho lavorato tanto per fare gol. So che bisogna essere più costanti, ma sono contento per aver contribuito in questa vittoria. Questi due gol per me sono importanti e sono sicuramente soddisfatto di aver aiutato la squadra oggi. Spero di continuare così anche nelle prossime gare. Abbiamo diverse partite da affrontare in pochi giorni, ma stiamo provando a prepararle al meglio uno dopo l'altra".



LA PRESTAZIONE E LA DEDICA - "Oggi siamo scesi in campo bene e abbiamo lavorato da squadra. A chi li dedico? Sicuramente li dedico alla mia famiglia che è qui e poi ad Orsolini che mi ha regalato l'assist"