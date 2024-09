AFP via Getty Images

Ilinizia il suo cammino nellaaffrontando allo Stadio Dall'Ara lo: calcio d'inizio, dirige l'incontro il norvegese, su Calciomercato.com gli episodi da- mercoledì 18 settembre 2024, ore 18.45: Rohit Saggi (NOR): Morten Jensen (NOR), Anders Olav Dale (NOR): Sigurd Kringstad (NOR): Jérôme Brisard (FRA): Willy Delajod (FRA)- Bondar ferma fallosamente Ndoye: ammonito il difensore dello Shakhtar e punizione per il Bologna.

- Rigore per lo Shakhtar Donetsk: Eguinaldo scappa via a Posch che lo stende in area toccandolo sulle gambe, fallo evidente e inevitabile penalty. Giallo per il difensore del Bologna.