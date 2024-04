Bolognamania: la determinazione di una squadra a cui i pareggi non bastano più

E’ stato probabilmente uno dei migliori in camponella gara finitatra. Ed è proprio lui che in un post su Instagram, al termine della gara, si è lasciato andare ad uncon un selfie dal pullman sulla vita del ritorno sotto le Due Torri.Beh, se mai fosse rimasto anche solo un dubbio è evidente come la mentalità di questa squadra sia quella di provare a vincere tutte le partite., non gratificano, bisogna pensare solo ed esclusivamente ai tre punti. E’ per questo motivo che, nonostante il quarto posto in classifica sia rimasto invariato, questo pareggio viene visto dagli stessi protagonisti come una sconfitta.Bisogna dare merito aldi avere aggredito tanto inella prima parte iniziale di gioco e nonostante qualche giocata interessante, non è arrivata la zampata finale per permettere alla squadra di Tdi vincere la partita. L’occasione dell’ultimo secondo, passata sui piedi di, grida infatti ancora vendetta.Ma un punto non sono zero e ilcontinua a mantenere la porta inviolata, in attesa della prossima sfida casalinga contro ilnuovamente in unotutto esaurito: la corsa al biglietto è ormai quotidianità così come le voci su quello che sarebbero disposti a fare i bolognesi nel caso ilriuscisse a guadagnare un posto in. Tra il classico “Andare a San Luca a piedi” ai tatuaggi in memoria di questa stagione, passando per lo smettere di mangiare il ragù per tre mesi ad andare in bicicletta in Riviera Romagnoli. E tu invece cosa farai? Raccontacelo!