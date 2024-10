Bonaventura all'Al-Shabab, l'agente racconta la trattativa a CM: "L'incastro con Rakitic e l'intuizione del ds Teti"

Getty Images

, il club arabo col quale ha firmato in estate dopo essersi svincolato dalla Fiorentina per fine contratto. Il centrocampista 35enne ha fatto una rete e un assist in King's Cup contro l'Al-Kholood, poi un altro passaggio decisivo in campionato con l'Al-Raed. Un triplo squillo come a dire "ci sono anch'io".: "In occasione della Supercoppa italiana a Riyadh la Fiorentina si era allenata nel centro sportivo dell'Al-Shabab e lì Bonaventura ha conosciuto il ds del club, l'italiano Domenico Teti".

"Teti era interessato da tempo e mi aveva già chiesto informazioni su cosa volesse fare Jack nel suo futuro, in quei giorni il giocatore è rimasto sorpreso sia dalla città di Riyadh che dal club. E ha avuto anche un'impressione positiva del direttore sportivo"."Sì, perché appena vedo che l'A-Shabab aveva venduto Rakitic prendo il telefono e chiamo Teti. Lui mi chiede subito se lo chiamo per Jack, ammettendo che stava per farlo lui. Dopo quella telefonata è inziata la vera trattativa".

"Sì, sia dall'Italia che da altri campionati europei. Ma, ripeto, Bonaventura è rimasto particolarmente impressionato dal primo incontro con Teti; è stato uno dei fattori determinanti per accettare la loro offerta"."Si è un po' prolungata perché lì per chiudere un trasferimento serve l'ok da parte del Ministero dello Sport. Bonaventura aveva superato lo step tecnico, ma è servito un po' più di tempo per sistemare tutti gli aspetti sulla parte economica. Così, siccome in quei giorni stavano uscendo voci di mercato intorno a Jack, Teti ci ha invitato a Tenerife dove la squadra era in ritiro e ci ha ospitato in hotel da loro per una settimana".

"Ma molto importante, perché in quella settimana Bonaventura si è allenato da solo ma ha iniziato a conoscere allenatore, staff e i futuri compagni. E' stato molto bravo Teti ad avere l'intuizione di farci andare lì"."Mi dice che lì fa ancora molto caldo, perché si arriva anche a 37/38° con un tasso d'umidità molto alto. Ma al di là delle temperature si trova molto bene e sta salendo di condizione, presto ci sarà un clima più favorevole e riuscirà a esprimersi al meglio".

"Determinante. Si è preso un rischio perché un italiano che prende un italiano può essere visto male, ma ora si sta giustamente prendendo tutti i meriti di un'operazione vincente. Inoltre il presidente dell'Al-Shabab è anche tifoso del Milan, quando ha visto Bonaventura è stato molto contento visto il suo passato in rossonero"."Una rosa molto importante nella quale il ds ha inserito Robert Renan preso dallo Zenit, un giocatore che volevano tanti club europei e sul quale c'era anche l'Inter; sono arrivati Podence dal Wolverhampton e l'ex Lazio Hoedt dal Watford, e inoltre hanno ceduto Al-Harbi all'Al-Hilal per quasi 30 milioni di euro. Un mercato intelligente. Per la crescita del progetto in Arabia figure come quella di Domenico Teti sono necessarie".