Bonucci: "La Juventus di Thiago Motta mi diverte, obbligatorio sostituire Bremer a gennaio. Su Allegri e Sarri.."

L'ex difensore e capitano della Juventus– ritiratosi al termine dell'ultima stagione spesa tra le fila di Union Berlino prima e Fenerbahce poi – è stato ospite ieri sera di Sky Sport, in occasione della trasmissione “Sky Calcio Club”. Diversi i temi affrontati, tra l'attualità bianconera e alcuni passaggi sulla sua lunga militanza per la Vecchia Signora.Bonucci esordisce parlando deldell'estate 2017: "C'era stato il famoso screzio con Allegri, volevo restare vicino casa per il problema di salute di mio figlio e all'estero non me la sentivo.Con Max, quando ci siamo riavvicinati, siamo stati meglio di prima".Sull'impatto alla Juventus di Cristiano Ronaldo: "Nell'anno in cui è arrivato CR7 si sono incastrate dinamiche strane: Allegri a fine ciclo, il Covid, Sarri che faticava ad entrare nelle dinamiche della gestione dei campioni che c'erano.".Su cosa è cambiato alla Juventus e nei confronti della Juventus nelle ultime stagioni: ", mentre in precedenza.. .I nuovi dovevano acquisire quello standard da Juve, perché prima c'era gente come Buffon, Dani Alves, Chiellini, Khedira, Matuidi, Higuain, Dybala, Tevez...".Ospite di "Sky Calcio Club", Bonucci ha poi espresso la sua opinione sulla Juventus di Thiago Motta: ", gli manca ancora in partite come con il Cagliari la zampata per chiudere la partita, la Juve ha avuto due occasioni proprio pulite ed altre situazioni dove poteva fare molto meglio, quello sta mancando."., vittima della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio nell'ultima sfida di Champions League contro il Lipsia: "Anche prima prendeva quelle ripartenze ma Gleison recupera. Kalulu? Si farà il centrale, penso di si, la sua idea penso sia andare avanti con lui e Gatti.Magari Thiago tirerà fuori un altro jolly in questi mesi".da parte di Thiago Motta, Bonucci si è espresso così a Sky Sport: "Conoscendolo bene,. Terzino? Per tutta la partita no, lui parlandoci mi diceva "Leo, giocando tanto a tre o centrale nei due, mi piace fare quel ruolo lì, essere più lucido per giocare palla e meno di spinta, però è un grande giocatore e si adatta a tutto quanto".