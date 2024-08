Breda-Ajax: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(domenica 18 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 16:45) è una gara valevole per la seconda giornata di Eredivisie. Nel primo turno del campionato olandese i Lancieri di Amsterdam allenati dall'italiano Francesco Farioli hanno vinto 1-0 in casa contro l'Heerenveen, mentre il Breda ha perso 4-1 sul campo del Groningen.Partita: Breda-Marsiglia.Data: domenica 18 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 16:45.Canale TV: -Streaming: -- Nessuna emittente ha ancora acquistato i diritti tv per trasmettere in diretta le partite del campionato olandese, quindi non sarà possibile vedere la partita.

- I padroni di casa devono fare a meno dello squalificato Mahmutovic e dell'infortunato Boere, mentre l'Ajax non può contare sugli infortunati Aertssen, Rasmussen e Wijndal. In dubbio Leemans e Sauer da una parte, Avila e van Axel Dongen dall'altra.(4-4-2): Bielica; Greiml, Koscelnik, Van den Bergh, Royo Castell; Kuijpers, Balard, Staring, Janosek; Omarsson, Kostorz. All. Carl.(4-3-3): Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Janse; Van den Boomen, Hlynsson, Heggheim; Berghuis, Akpom, Godts. All. Farioli.