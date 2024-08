Cagliari-Como, la MOVIOLA LIVE: rete annullata a Belotti

Redazione CM

36 minuti fa



La sfida tra Cagliari e Como, in scena alle 18.30, è uno dei posticipi della seconda giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi della partita, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



Cagliari – Como lunedì ore 18.30

Di Bello

Scarpa M. – Cipriani

Iv: Bonacina

Var: Gariglio

Avar: Paganessi



3’ – RETE ANNULLATA AL COMO - Strefezza alza il pallone e serve Cutrone, che va subito all'imbucata per Belotti: l'ex Toro, a tu per tu con Scuffet, calcia sul primo palo e gonfia la rete. Ma la posizione di partenza è irregolare, confermato anche dal Var il fuorigioco