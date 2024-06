Getty Images

Il countdown per l’inizio della stagione 2024/25 è ormai iniziato. Il Cagliari infatti si ritroverà aldi Asseminello il prossimo. Il problema principale è che ad oggi, a tre settimane dal ritrovo, in casa rossoblù. Sarà però questione di giorni, in quanto lo stesso d.s Nereo Bonato ha confermato in conferenza stampa di essere ad un passo dalla conclusione di questa situazione di “assenza”.Una conferma che porta ovviamente, allenatore che prima di firmare con i rossoblù dovrà liberarsi dal contratto che lo lega ancora per un anno con l’Empoli, squadra che ha salvato all’ultima giornata dello scorso campionato. Per lui è pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo. Lo stesso Nicola gradisce la destinazione, ora, per il Cagliari, non resta che trovare l’accordo con i toscani per liberare il tecnico in anticipo.resta solamente il fatto che gli azzurri vorrebbero prima avere un sostituto sicuro tra le mani, visto che Eusebio Di Francesco, che era in pole, sta per firmare con il neopromosso Venezia.

L’eventuale arrivo di Davide Nicola apre così aIl primo porta il nome di, giocatore di proprietà dei rossoblù che non verrà riscattato (dopo due stagioni) proprio dall’Empoli. Nicola lo ha avuto nel suo breve periodo appena qualche mese fa e potrebbe decidere di puntare sul rumeno, attualmentecon la sua nazionale. L’unico ostacolo sarebbe quello dell’ingaggio, che il club isolano, in caso di permanenza, vorrebbe limare al ribasso. Per lui, tra il 2020 e 2022 ben 76 presenze con la maglia sarda, condite da 4 reti e 12 assist.

L’altro nome che potrebbe sbarcare in Sardegna insieme al tecnico piemontese è quello di, difensore sempre di proprietà dell’Empoli; come per il tecnico il contratto termina nel giugno del 2025. La stagione di Luperto è stata al di sopra delle aspettative e prima di accettare una destinazione come Cagliari potrebbeper capire se qualche squadra che disputerà le coppe sia o meno interessata ad un suo eventuale ingaggio. Nel frattempo l’Empoli fissa il prezzo, che

Una mossa che il Cagliari valuta attentamente anche perché rischia seriamente di perdere uno dei pilastri della propria difesa. Si tratta di, che, dopo la sua prima splendida stagione nella massima serie italiana, è ricercato da vari club. Occhio però, che tenta il giocatore ex Avellino con un progetto di “portata europea”. Per Dossena bisognerà capire le intenzioni dello stesso giocatore, in quanto società e probabilmente anche il prossimo allenatore non si vorranno certamente privare facilmente di un giocatore così fondamentale. C’è da dire che il Cagliari devee quindi verranno valutate tutte le possibili mosse.

Nel frattempo Bonato ha mosso i primi passi per quanto concerne idei contratti in rosa. Il primo ad aver firmato è stato capitan, che rimarrà in Sardegna sicuramente sino alla fine della stagione 2025/2026. Chi invece ha firmato sino al 30 giugno del 2027 è, promosso ormai in prima squadra da tempo. L’attaccante zambiano inoltre è andato a segno nell’ultima giornata di campionato contro la Fiorentina, lanciando un chiaro segnale per il proprio futuro a tinte rossoblù.