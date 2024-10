Getty Images

Cagliari, Mina: "Gesto ai tifosi della Juventus? Non mi è piaciuto come hanno trattato Cuadrado"

Redazione CM

26 minuti fa



Yerry Mina, difensore del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo l'1-1 in casa della Juventus:



"Non è stato facile, lui è un grande attaccante, ma io sono troppo felice per questo punto e per il gol di Marin".



GESTO AI TIFOSI DELLA JUVE DOPO IL PARI - "Sono troppo amico di Cuadrado e non mi è piaciuto come è stato trattato quando è andato via, per questo me la sono presa. Con Vlahovic? Rimane in campo".