Calciomercato, quando inizia e quando finisce: le date della sessione estiva 2024

49 minuti fa



Luglio porta con sé l'inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato 2024: circa due mesi per mettere a punto le nuove squadre che si contenderanno i prossimi campionati. In realtà i club si stanno già muovendo e alcuni di essi hanno già chiuso diversi acquisti che diventeranno ora ufficiali. A breve ripartiranno i ritiri e quindi si darà il via alla campagna 2024/25: urge farsi trovare pronti e completare gli acquisti che servono. Ma quali sono le date di inizio e fine del calciomercato dell'estate 2024?



LE DATI: QUANDO SI INIZIA E QUANDO SI FINISCE - In Italia, come nella maggior parte dei campionati europei, il via alle trattativa è scattato lunedì 1° luglio. Lo stop invece è previsto per venerdì 30 agosto: le prime due giornate del prossimo campionato di Serie A insomma si giocheranno con il mercato ancora aperto.