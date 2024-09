Caso Cristiano Ronaldo: la Juventus presenta ricorso, cosa succede

Getty

JUVENTUS, IL CDA APPROVA IL BILANCIO

C'è spazio anche per il famoso "" nel bilancio consuntivo della, approvato dal Consiglio d'amministrazione bianconero.Il bilancio si è chiuso con un rosso di 199,2 milioni di euro e un debito finanziario in calo, ma non sono gli unici aspetti trattati nel comunicato diramato dalla società piemontese.Si parla anche di, oggi giocatore dell'Al-Nassr, e deiche la Juventus è stata obbligata a versargli dopo che il Collegio Arbitrale aveva parzialmente accolto la richiesta del portoghese in merito alla. La cifra è stata corrisposta nell'esercizio precedente (2023/24).

Il club bianconero, nella nota del bilancio, ha infatti annunciato di aver presentatoCon riguardo al procedimento arbitrale instaurato dall’ex tesserato Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (“Ex Tesserato”) con domanda in data 19 giugno 2023, con lodo comunicato in data 17 aprile 2024, il Collegio Arbitrale, a maggioranza, ha accolto parzialmente la domanda formulata in estremo subordine dall’Ex Tesserato, accertando la responsabilità precontrattuale di Juventus derivante dal fallimento della trattativa e condannato la convenuta al pagamento di una somma pari a circa € 9,8 milioni (corrispondente alla metà della richiesta dell’Ex Tesserato, pari a circa € 19,6 milioni) oltre interessi e rivalutazione monetaria; tale somma è stata puntualmente corrisposta dalla Società all’Ex Tesserato nell’esercizio 2023/2024. In data 26 settembre 2024, Juventus ha depositato il ricorso per l’impugnazione del lodo dinnanzi al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro.

