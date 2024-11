Getty Images

Cassano: "Koopmeiners? L'hanno pagato 55 milioni e deve fare la differenza, non i passaggini"

9 minuti fa



Nuovo attacco frontale da parte di Antonio Cassano, questa volta nei confronti di Koopmeiners, il centrocampista arrivato in estate alla Juve per 55 milioni dall'Atalanta. Queste le dichiarazioni rilasciate dell'ex attaccante al programma 'Viva El Futbol':



"Un giocatore che pago 55 milioni mi deve fare la differenza, non il passaggino. Quindi do ragione a chi lo critica. Dopo 3 mesi di campionato non capisco neanche che ruolo abbia in campo. Non è minimamente vicino a quello che abbiamo visto all'Atalanta. Mi aspettavo di più. Motta deve trovare qualcosa per sistemare la cosa, altrimenti prendo uno a 5 milioni dalla Serie B o da altre squadre di A".