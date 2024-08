AFP via Getty Images

L'ex attaccante di Milan, Inter e Roma,, ha parlato nel corso di Viva El Futbol, la trasmissione twitch creata dal fantasista barese insieme a Lelee Nicola, del momento no che sta attraversando ilpuntando duramente il dito contro due giocatori che dovrebbero fare la differenza: Rafael Leao e Theo Hernandez."Leao è un problema. Io mi ricordo l'esempio del Barcellona di Ronaldinho, quando lui andava era facile, ma quando lui non tornava il club faceva un tipo di scalata difensiva che gli permetteva di poter pensare solo all'attacco. Se vuole giocare così deve essere decisivo sempre. Leao non sa calciare in porta, non sa cosa significa saper giocare a calcio".

"L'altro problema è Theo Hernandez. Che problema ha lui? Vuole andare via? vuole più soldi? In queste due partite il gol di Zapata è colpa sua, col Parma entrambi i gol sono colpa sua. Che problema ha?""Questi sono i problemi che ha Fonseca e in massimo 4-5 partite deve risolverli. Leao se diventi decisivo bene, se no, fuori dai co*** quella è la panchina. Theo se c'è un problema lo risolviamo, se no quella è la porta. Bisogna essere drastici"