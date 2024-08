Cassano: "Dybala è un sopravvalutato. Ha un fisico di m***, a Roma piangi se va via Totti non lui. Soulé è più forte"

Getty

Le sentenze disono tornate. L'ex attaccante di Inter, Milan e Roma fra le altre ha aperto insieme a Lele Adani e Nicola Ventola un nuovo canale twitch che si chiama Viva El Futbol che è ripartito dopo la ormai celebre rottura con Bobo Vieri. Commentando la prima giornata di campionato Fantantonio ha voluto dire la sua sue come sempre non ha avuto mezze misure.Ha la stampa a favore che lo fa passare come un fenomeno., con uno starnuto sta fermo 15 partite. A Roma puoi piangere o lamentarti se va via Totti, non se va via Dybala. Stanno facendo casino, ma prima viene la Roma, poi De Rossi, poi Dybala e i calciatori”.

"C’è un giocatore come Soulé che è molto più forte di lui per fisico, dribbling e personalità. È giovane, Dybala ha 31 anni, se fosse un fenomeno la Juventus non l’avrebbe mandato via"."Berardi ha fatto 40 partite in meno e 12 gol in meno, ed è un anno più giovane. E lo ha fatto al Sassuolo. Dybala è un buonissimo giocatore, ma ha la stampa a favore e lo gonfiano”.