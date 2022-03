Il Celta Vigo ha messo contratto Luis Campos, pluripremiato ex direttore sportivo Monaco e Lille. Un colpo importante per il club spagnolo che dalla prossima stagione vuole alzare l'asticella degli obiettivi. Il ruolo di Campos ora sarà quello di consigliere esterno, ma dal prossimo anno la posizione potrebbe essere più centrale.

Il Newcastle United in queste ora aveva valutato l'opzione di ingaggiarlo come capo del direttore sportivo del club, ma non ha raggiunto l'obiettivo. Lo riporta fishajes.net.