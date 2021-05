: così Enrico Preziosi, contattato dal Secolo XIX, replica ai rumors diffusi ieri dalla stampa francese circa il presunto interesse dell'ex presidente del Lille, Gerard Lopez, per l'acquisto del Genoa.. In realtà non è la prima volta che l'imprenditore irpino risponde in maniera brusca a veri o presunti acquirenti di una società messa formalmente in vendita da almeno cinque anni. Già in passato Preziosi ha utilizzato espressioni simili per liquidare profili accostati al pacchetto di maggioranza del club rossoblù, stroncando sul nascere qualsiasi possibile trattativa. Un copione che oggi, evidentemente, pare sul punto di ripetersi.