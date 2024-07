Chi è Antonella Palmisano, l'oro olimpico della 20km di marcia

AFP via Getty Images

. Una donna forte, un’atleta portentosa, longeva e continua, ormai da anni ai vertici della marcia a livello internazionale. A Parigi 2024 difende il meraviglioso oroche l’ha portata di fatto nel ristretto cerchio dei migliori marciatori italiani di sempre.– La campionessa olimpica della 20 km a Tokyo 2020, è stata anche, nell’appuntamento clou per testare la condizione in vista dei Giochi parigini. Antonella Palmisano era già stata medaglia di. Al tempo stesso ha portato a diciannove i titoli italiani vinti in carriera, di cui sei assoluti. Una fuoriclasse che resta ancora molto competitiva.

- Il 6 agosto 2021, giorno del suo trentesimo compleanno, dominando la 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha cancellato il beffardo quarto posto ottenuto a Rio 2016. Tra 2021 e 2022 è stata un po’ tormentata da problemi fisici, ma la Palmisano si presenta a Parigi in forma strepitosa,- La 20km di marcia alle Olimpiadi 2024 è in, a partire dalle 9:20.quindi subito il giorno in cui l'atletica leggera fa il suo debutto a Parigi. Le speranze di storico bis sono concrete.