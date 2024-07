Chi è Mattia Furlani, il salto in lungo azzurro ha un nuovo eroe

Getty Images for European Athletics

Classe 2005, 19 anni, romano, attuale primatista nazionale e mondiale under 20 del salto in lungo con la misura di 8,38 metri. Basterebbe questo per raccontare la parabola prodigiosa di Mattia Furlani, un ragazzo formatosi a Rieti (come Andrew Howe) e destinato a riscrivere la storia del salto in lungo italiano.A marzo, ai Mondiali indoor a Glasgow il saltatore in lungo diciannovenne ha conquistato la medaglia d’argento con la stessa misura, 8,22 metri, del greco Miltiadis Tentoglou campione olimpico di Tokyo e mondiale di Budapest. A giugno, agli europei casalinghi di Roma,Furlani ha vinto nuovamente - con la misura di 8,38 m, suo record personale (nonché record mondiale under 20) - la medaglia d'argento, ancora una volta dietro il solo Tentoglou.

Il papà di Mattia era un atleta di salto in alto, così come la sorella Erika. Sua madre una velocista. Insomma una famiglia di sportivi, tanto che lui già da bambino si alternava tra basket e atletica. A livello giovanile Furlani aveva già riscritto tutti i record italiani juniores, oltre a vincere l’oro europeo Under 18 sia di salto in alto che in lungo nel 2022 a Gerusalemme. Un talento innato, pronto ad incantare anche alle Olimpiadi di Parigi.Domenica 4 agosto alle 11 inizieranno le qualificazioni olimpiche di salto in lungo, mentre la finale – alla quale Mattia Furlani spera di partecipare - è in programma alle 20.20 di martedì 6 agosto.