Chi è Damian Pizarro, il baby Tanque che arriva all'Udinese sognando Sanchez

AFP via Getty Images

: no, non siamo tornati indietro di 20 anni, ma stiamo parlando di, attaccante 19enne annunciato dai friulani che l'hanno prelevato dal Colo-Colo, in Cile. E a dispetto del cognome, non è imparentato con David, l'ex centrocampista di Roma, Fiorentina, Udinese e Inter.Damian Pizarro,. Cresciuto nell'Universidad de Chile e notato dal Colo in un'amichevole, ha esordito in prima squadra in piena pandemia Covid e si è rapidamente imposto anche nella Nazionale che ha giocato il Preolimpico.

- L'Udinese, che spera anche di riportare in Friuli Alexis, riparte quindi da un altro cileno, altrettanto promettente, dopo la salvezza ottenuta all'ultima giornata lo scorso anno. Il colpo Damian Pizarro è stato perfezionato nell'autunno dello scorso anno e reso ufficiale all'inizio del mercato estivo.