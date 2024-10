Getty Images

Chi è il rigorista del Milan? Non Theo Hernandez, che nell'ultima partita dei rossoneri contro la Fiorentina ha sbagliato dal dischetto. E neanche Tammy Abraham, l'altro giocatore ad aver fallito il penalty nella stessa partita (doppia parata di De Gea). Almeno, non erano - e non solo - loro due i tiratori designati da Paulo Fonseca., la scelta quindi è state esclusivamente dei giocatori in campo- Senza giri di parole, Paulo Fonseca ha fatto chiarezza su chi deve tirare i rigori del Milan parlando così a Dazn dopo il fischio finale della sconfitta con la Fiorentina: "- ha ammesso il tecnico rossonero - Ho già detto ai ragazzi che non succederà mai più. Sono incazzato, il tiratore è Christian". Chiarito, quindi, chi deve andare sul dischetto: il rigorista scelto dall'allenatore è l'americano ex Chelsea.

- La scelta dei giocatori di mandare sul dischetto prima Abraham e poi Theo Hernandez quindi non è stata fortunata: per, prima dell'errore in rossonero ne aveva segnati tre quando giocava nella Roma, oltre al rigore trasformato contro il Venezia che è stata la prima rete con la maglia del Milan.: ne ha tirati 6 e falliti 3.