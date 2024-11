Chi è Kovacs, l'arbitro di Inter-Arsenal: le finali di Atalanta e Roma e il precedente con l'Atletico Madrid

Getty Images

SaràL’UEFA ha scelto di assegnare la partita di mercoledì 6 novembre, valida per, al fischietto romeno classe 1984 internazionale dal 2010. Una designazione che può far sorridere i nerazzurri dato che, in passato,FINALI - Non più tardi di cinque mesi falo scorso 22 maggio. Tra lui e le italiane, soprattutto nelle finali, c’è affinità, dato che è stato sempre lui a dirigere,contro il Feyernoord. Due precedenti che fanno ben sperare.

PRECEDENTI - Guardando anche alle fasi precedenti, il conto con le italiane è positivo.tra Champions League, Europa League e Conference. Tra le sconfitte più amare quella rimediatail 28 novembre 2023, ma anche quella della Lazio in casa del Bayern Monaco per 2-1 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League nel 2021. Ha, inoltre, diretto(1-0 con gol di Bennacer) e, sempre per il Napoli, l’andata dei sedicesimi di finale con il Barcellona nel 2022 (0-0 in Spagna).

In carriera ha direttoLa prima, nel 2021, quando la squadra di Simone Inzaghi non andò oltre lo, la seconda l’anno scorso in occasione didecisa da un gol diFu una vittoria inutile, però, perché i nerazzurri persero ai rigori la partita di ritorno in casa dei colchoneros.Il ricordo più brutto legato all’Italia non è, però, per le squadre di club.del girone di qualificazione ai Mondiali del 2022. Gli Azzurri di Roberto Mancini non andarono oltree furono così costrettiAnche se c’è da riconoscere che l’Italia quella sera, in virtù del 4-0 della Svizzera, che passò come prima con 18 punti, sulla Bulgaria, avrebbe dovuto vincere almeno 2-0 per qualificarsi come prima.