Chi è l'italiano più pagato della Serie A

è il giocatore italiano più pagato di tutta la Serie A. Dopo il rinnovo del contratto con l'Inter, il centrocampista classe '97 ha aumentato il suo ingaggio. Nessuno guadagna come lui nel campionato italiano. Tra il giocatore e i nerazzurri non ci sono stati problemi a trattare il rinnovo firmato prima dell'Europeo in Germania, Barella a Milano si trova benissimo ed è stato entusiasta del prolungamento del contratto.

- Considerando solo i giocatori italiani della Serie A, dietro di lui ci sono il compagno di squadra(stipendio di 5,5 milioni) che ha prolungato il contratto un anno fa, e lo juventinoche guadagna 5 milioni, e sta trattando il rinnovo con la società bianconera ma le parti sono ancora lontane dal trovare un accordo (Roma e Napoli su di lui).- Barella è lo stacanovista dell'Inter, quello che nell'ultima stagione ha giocato più partite di tutti.. L'ex centrocampista del Cagliari le ha fatte praticamente tutte tra campionato, Champions League e Supercoppa italiana e Coppa Italia, saltando solo la gara di Serie A contro la Fiorentina per squalifica; due gol, sette assist e anche qualche partita con la fascia da capitano al braccio.