"Abbiamo avanzato abbastanza con, però non abbiamo chiuso, mancano ancora dei dettagli.. Rimangono solo alcuni minimi dettagli perché diventi ufficiale". Parola di, capo dell'area scouting dell'Al-Qadsyyah che ha parlato della trattativa per la Joya a DSports Radio.Cetto ha fatto menzione della sua militanza. Dybala ha raggiunto i rosanero nel 2012 per rimanere fino al 2015.

Classe 1982, nato a Rosario, Cetto è stato in carriera un difensore centrale bravo nei colpi di testa. Dopo gli inizi nel Rosario, ha scelto il Nantes e poi il Tolosa in Europa prima di accettare la corte del Palermo. Dopodiché è tornato in Argentina e ha giocato per il San Lorenzo chiudendo ancora con il Rosario. Dopo il ritiro è diventato osservatore, fino a raggiungere l'Arabia Saudita.