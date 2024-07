Chi è Odette Giuffrida, la meraviglia del judo italiano

Getty Images

E ora – nell’anno in cui compirà 30 anni (a ottobre) – l’ultimo sforzo per completare quello che sarebbe uno storico tris. Odette Giuffrida è luminosa, convinta, felice: sa che per le Parigi rappresenta una nuova opportunità e non un’ossessione.- “L’obiettivo è vincere. Sarò me stessa, poi tutto sarà conseguenza”. Ha parlato così la Giuffrida poco prima di Parigi 2024. Nel 2020, dopo 12 anni, ha riportato l'Italia sul tetto d'Europa nella rassegna continentale di Cracovia e nel 2024, dopo 33 anni, sul tetto del mondo ad Abu Dhabi (battendo l'uzbeca Diyora Keldiyorova in finale). Uno splendido oro che cancellava la delusione per il bronzo a Doha nel 2023. Alle Olimpiadi francesi si presenta ancora tra le favorite della sua categoria.

La judoka romana inizierà il suo percorso olimpico domenica 28 luglio (dalle 10 eliminatorie dei 52kg) e proverà ad arrivare in finale, in programma tra le 17 e le 19 dello stesso giorno. Salire sul podio per la terza Olimpiade consecutiva la porrebbe di diritto nell’olimpico del judo italiano.