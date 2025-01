Chi è Solet, il nuovo acquisto dell’Udinese

Getty Images

“Sono contento, abbiamo preso un giocatore di livello” assicura l’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic.- è rimasto in campo per tutta la partita - nella difesa a tre vicino a Bijol e Kristensen. Solet è arrivato a parametro zero dopo la fine del rapporto con il Salisburgo, un’occasione di mercato che i bianconeri hanno sfruttando subito bloccandolo già da ottobre scorso con un contratto fino al 30 giugno 2027. Per tesserarlo però hanno dovuto aspettare tre mesi durante i quali il difensore si allenava già con la prima squadra, con l’apertura della sessione di mercato il giocatore ha avuto il semaforo verde per diventare a tutti gli effetti un nuovo acquisto dell’Udinese.

- Grande fisico e buona tecnica per Solet, che arriva da quattro anni a Salisburgo col qualee ha un fratello calciatore che gioca nel Goztepe, in Turchia. 191 cm d’altezza, è un centrale di difesa che guarda (quasi) tutti dall’alto verso il basso;. Cresciuto nel Lione, con l’OL ha debuttato tra i professionisti e nel 2020 è andato al Salisburgo: lì è diventato un punto fermo della squadra totalizzando più 100 presenze (e 4 gol), dimostrando di essere uno dei difensori centrali più talentuosi del panorama europeo. Con la nazionale francese ha fatto tutta la trafila nelle giovanili fino all’Under 20.

- La Serie era nel destino di Oumar Solet, che l’aveva già sfiorata negli anni scorsi. Aveva accarezzato l’idea di venire in Italia poi non se n’è mai fatto nulla, ora non vede l’ora di dimostrare il suo talento e punta a diventare un leader dell’Udinese. La squadra che c’era andata più vicina è stato il, che l’aveva individuato come sostituto di Bremer: i granata avevano anche trovato l’accordo col giocatore, ma c’era troppa distanza con le richieste del Salisburgo. Un anno dopo ci ha pensato la, che aveva avuto qualche contatto col club austriaco ma in questo caso è mancata l’intesa sulla formula (i giallorossi volevano un prestito). Anche ilha valutato il profilo di Solet quando in panchina c’era Mazzarri: il difensore francese era stato proposto, ma non convinceva del tutto.