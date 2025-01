Chi è Toni Fernandez, il 16enne da record che ha debuttato nel Barcellona

Getty Images

Ancora una volta il Barcellona pesca dalla Masìa per scrivere la storia. L’ha fatto con Messi, con Yamal, Cubarsì e ci ha provato con tanti altri talenti cresciuti nel settore giovanile e lanciati in prima squadra. L’ultimo in ordine di tempo è, entrato negli ultimi dieci minuti della vittoria del Barcellona in Coppa del Re contro una squadra di quarta divisione spagnola,(15 anni e 291 giorni). Meglio di Messi e d Bojan, di Pedri e Gavi, di Ansu Fati e Alejandro Baldé.

- Attaccante esterno destro a piede invertito, gioca da quella parte perché col mancino rientra e… poi qualcosa succede. Calcia in porta, cerca l’imbucata per il compagno o prova ad andare in dribbling. Con i suoi 175 cm sguscia tra le difese avversarie,che l'ha tenuto fuori da ottobre fino a metà dicembre. Il 2025 può essere l'anno della promozione in prima squadra, quei 10 minuti in Coppa del Re sono un segnale per il futuro.

- Toni Fernandez ma non solo, perché dalla Cantera del Barcellona ci sono altri talenti da tenere d'occhio e monitorare da qui alla fine della stagione. Insieme a lui gioca anche, difensore centrale classe 2007 con il contratto in scadenza tra un anno, a ottobre scorso ha debuttato in prima squadra nel 5-0 contro lo Young Boys in Champions League. Occhio anche ad, capitano del Barça B in scadenza a giugno, è un classe 2004 che gioca in mezzo al campo e ha giocato 6 minuti in Liga nella scorsa stagione. Altri due nomi:, punta 2006 presa nell'estate 2023 dal Friburgo dopo l'Europeo Under 17 vinto da protagonista con la Germania, eattaccante del 2004 che non ha ancora mai debuttato in prima squadra dopo il suo arrivo in estate dal Bruges (mezz'ora circa nel campionato belga).