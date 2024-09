Chi gioca, chi no in Atalanta-Como: Bellanova, Lookman, Pasalic, Da Cunha, Nico Paz

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi del posticipo della 5ª giornata di Serie A. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover post-Champions, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio.– Hanno giocato in Champions League, ma Gasperini non pare intenzionato a rinunciarci in campionato. Retegui, che giovedì è anche stato sostituito in anticipo, praticamente sicuro del posto, mentre Lookman parte avanti rispetto a Zaniolo e De Ketelaere.

– Occhio alle possibili sorprese (potrebbe riposare uno tra De Roon ed Ederson), ma Pasalic al momento parte in svantaggio il croato. Non dovrebbe cominciare la gara dal 1’.– Una delle mosse di Gasperini sulla trequarti. L’italiano e il serbo si giocano una maglia accanto a Lookman e Retegui. Duello serrato, avanti l’ex Frosinone.– Destinato a essere una delle sorprese di serata. Pronto all’esordio dal 1’ nel match contro il Como. Farà riposare Kolasinac.– A destra gioca lui, con Zappacosta dirottato a sinistra e il probabile riposo di Ruggeri. Ma ci sono pochi dubbi: Bellanova dal 1’.

Le probabili formazioni di Atalanta-Como

– Fabregas ha in testa idee chiare e va verso la conferma della squadra che ha iniziato il match contro il Bologna. Fadera largo e dall’altra parte Strefezza. Nico Paz trequartista. In panchina quindi Da Cunha.– Vince ancora lui il ballottaggio con Belotti, che va verso una nuova panchina. Cutrone in questo momento inamovibile nel Como.Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Brescianini, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini.Audero; Iovine, Kempf, Goldaniga, Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.