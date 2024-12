Chi gioca, chi no: Neres, Cambiaso, Castro, Retegui, Morata, Dovbyk

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi dellaTra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì alle 20.45 con Empoli-Torino e si chiude lunedì sera con il big-match Lazio-Inter.– Faranno gli esami del caso, ma la sensazione post Stella Rossa è che entrambi saltino la partita con il Genoa. Sto da definire, ma chance per Abraham e Chukwueze.– Possibile sorpresa contro il Genoa, visto che Pulisic è out e gli altri vanno gestiti. Può iniziare da titolare.

– Candidato numero 1 per sostituire l’infortunato Kvara. Conte pare intenzionato a dargli fiducia, in netto vantaggio rispetto a Ngonge.– Non convocato contro il City, difficile venga rischiato in campionato. La distorsione alla caviglia desta preoccupazione e non si vogliono rischiare complicazioni.– Dopo essere entrato con il City, potrebbe fare un po’ di minutaggio in campionato. Difficile comunque possa partire titolare, ma uno spezzone con il Venezia lo farà.In Champions è entrato dalla panchina e si è divorato un gol. In campionato giocherà dall’inizio. A Cagliari tocca al capocannoniere della Serie A.

– Dallinga gioca in Champions, lui in Serie A. Continua l’alternanza tra i due. L’argentino contro la Fiorentina guiderà l’attacco rossoblù.– Cristante rimane ancora in dubbio, mentre l’ucraino si è ripreso e ci sarà sia in Europa League che in campionato. Recuperato al 100%.– Dovrebbe toccare a lui contro l’Inter (contro cui ha già segnato). Prende il posto di Castellanos, con Dia che gli ruota attorno. Da schierare.