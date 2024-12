GETTY

Napoli, Kvaratskhelia ha sottovalutato il problema? Il retroscena del dottor Canonico

18 minuti fa



"Lesione di basso grado del legamento collaterale mediale", è questo il bollettino sull'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia, finito ko nel match di domenica contro la Lazio. Il georgiano salterà le sfide contro Udinese e Genoa, l'obiettivo è recuperarlo per il match contro il Venezia, in calendario il 29 dicembre o per quello contro la Fiorentina, in calendario il 4 gennaio.



Il Mattino oggi in edicola racconta un retroscena sull'infortunio: il talento in maglia 77 avrebbe detto al medico sociale Canonico, che gli ha prestato soccorso in campo: "Non è niente, dobbiamo solo pensare a vincere. Posso giocare. Andiamo avanti, nessun problema".