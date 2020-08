Sono momenti di riflessione in casa. Tra summit di mercato con l’intera dirigenza e chiamate per formare il suo nuovo staff tecnico (Tudor l’ultimo componente ), Andrea Pirlo è sempre più presente nel quartier generale della Continassa, dove presto incontrerà l’unico giocatore bianconero che ha partecipato ad ognuno dei 9 scudetto consecutivi. Stiamo parlando chiaramente di Giorgio Chiellini, che come riporta l’edizione odierna di Tuttosport,