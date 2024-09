Getty Images

Chiesa, assist acrobatico alla prima da titolare con il Liverpool

41 minuti fa



Federico Chiesa ha fatto il suo esordio ufficiale da titolare con la maglia del Liverpool: dopo essere subentrato sia in Champions League (contro il Milan) sia in campionato, l'ex Fiorentina e Juventus ha ottenuto il suo primo gettone dal 1' in Carabao Cup, ai sedicesimi di finale contro il West Ham.



Dopo un inizio messo in salita dall'autogol di Quansah, al 25' Chiesa ha impattato un cross dalla sinistra in acrobazia, schiacciando il pallone a terra: il rimbalzo ha favorito Diogo Jota che ha anticipato il portiere con un colpo di testa e indirizzato il pallone in rete.