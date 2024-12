nella formazione titolare della squadra allenata dall'olandese Arne Slot, né in panchina, né in tribuna.Infatti l'attaccante italiano (classe 1997 ex Fiorentina)del Liverpool contro i pari età dei danesi del Nordsjaelland nella Premier League International Cup.all'11'. I Reds sono inseriti nel Gruppo C e dopo le prime due giornate erano ultimi in classifica ancora inchiodati a zero punti.

Arrivato nello scorso mercato estivo: la prima il 17 settembre in Champions League a San Siro contro il Milan (1 minuto giocato), la seconda il 21 settembre in casa col Bournemouth in Premier League (18 minuti) e la terza il 25 settembre sempre ad Anfiled ma da titolare in coppa di lega inglese contro il West Ham (59 minuti) con un assist per un totale di 78 minuti giocati.