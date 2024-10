Getty Images

Chimenti è morto: un minuto di silenzio su tutti i campi di calcio

18 minuti fa



Lutto nel mondo dello sport italiano. All'età di 85 anni è morto Franco Chimenti, presidente della FederGolf italiana per 22 anni dal 2022 a oggi, artefice della Ryder Cup 2023 in Italia. Nato a Napoli il 7 agosto 1939, nel 1981 entrò nella Lazio ricoprendo prima la carica di vicepresidente fino al 1985 e dopo per un anno quella di presidente nel 1986 acquistando la società biancoceleste da Giorgio Chinaglia per poi rivenderla a Bocchi e Calleri.



IL COMUNICATO - Su indicazione del presidente del CONI, Giovanni Malagò, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana (compresi anticipi e posticipi) per onorare la memoria del presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti, scomparso ieri all’età di 85 anni.