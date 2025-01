Milan, la dirigenza tiene a processo la squadra: Furlani, Ibrahimovic e Moncada a Milanello

Un 1-2 che ha cancellato, contro pronostico, le possibilità della formazione rossonera di centrare il pass automatico per gli ottavi di finale di, con conseguente impatto in termini di incassi –– di prestigio e pure di calendario, visto che così viene meno la possibilità di rifiatare nelle settimane dell'11-12 febbraio e del 18-19 e di recuperare la famosa partita di Serie A contro il Bologna. Al netto degli episodi, degli infortuni e dei tanti errori tecnici commessi dai suoi calciatori,E oggi, in occasione della ripresa immediata fissata a Milanello e col temutissimo derby contro l'Inter di domenica (ore 18), la dirigenza del club di via Aldo Rossi si è presentata al gran completo., a poche ore dal rientro in nottata in Italia.e hanno voluto manifestare tutta la loro insoddisfazione. La stagione del Diavolo non è ancora compromessa, ma la prospettiva di uno se non due derby in Champions League tra playoff ed eventuali ottavi di finale e la complicata rincorsa al quarto posto in campionato non fanno dormire sonni tranquilli. Tanto più alla luce dei ripetuti atteggiamenti della squadra e dei limiti tecnico, tattici ed atletici palesati nelle ultime settimane.Dopo il successo in extremis nel match d'andata e l'esaltante rimonta da 0-2 a 3-2 nella finale di Supercoppa Italiana a Riyad, il Milan è chiamato a sovvertire nuovamente il pronostico per non incappare in una spirale negativa che rischia di far precipitare la situazione. Per questo,e una reazione da parte del gruppo di Conceiçao.