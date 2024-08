Clamoroso Napoli, salta Brescianini: Atalanta in pole. Il motivo e cosa cambia per il Milan

Getty Images

Dopo qualche giorno di stallo,Il giocatore ex Milan era pronto a vivere la sua nuova avventura professionale in Campania, tanto che, nella mattinata di oggi, poco prima delle 10, era arrivato a Roma, precisamente a Villa Stuart, dove il dottor Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli, gli ha fatto sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma sul suo contratto con il club azzurro.

Dopo il mancato trasferimento di Cajuste al Brentford,. Il giocatore, come sottolineavamo, aveva anche già svolto le visite mediche a Villa Stuart, classico step formale prima di ultimare il suo trasferimento alla società partenopea. Tuttavia, come riportato da Relevo,e, che ha messo in stand-by il trasferimento, favorendo l’inserimento di un’altra top del nostro campionato, come confermato da Calciomercato.com.

Come riscontrato dal lavoro della nostra redazione, infatti,Il direttore sportivo Tony D’Amico (che aveva già sondato il calciatore nel corso dello scorso mese) sta ultimando i dettagli con il classe 2000, pronto a vestirsi di nerazzurro. C'è attesa per conoscere quali sono i dettagli di questa importante manovra da parte del club orobico (che domani sera, alle 21.00, sarà impegnato nel primo impegno ufficiale, la Supercoppa Europea contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti --), ricordando come il Napoli, prima di questo colpo di scena, aveva chiuso il trasferimento di Brescianini con il Frosinone sulla base di un

Il giocatore avrebbe firmato un contratto quinquennale (fino al 2029) con un ingaggio da circa 1,2 milioni di euro, ma l'inserimento dell'Atalanta e il cambio di condizioni imposto dal Napoli, hanno fatto saltare il banco dell'operazione. In attesa anche il Milan, desideroso di conoscere i dettagli del trasferimento a Bergamo:nativo di Calcinate (BG) e gestito dall'agenzia di procura GR Sports.