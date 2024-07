NurPhoto via Getty Images

Colpo Sampdoria, oggi arriva Coda: visite mediche e firme, i dettagli

un' ora fa



Le ultime 48 ore sono state estremamente proficue per la Sampdoria. Le rescissioni di Valerio Verre, Andrea Conti e Kristoffer Askildsen hanno sbloccato il primo colpo in entrata del club blucerchiato, ossia Massimo Coda. Quella del 'bomber' era la prima casella che Accardi doveva riempire, e il ruolo verrà affidato al centravanti di proprietà del Genoa. L'accordo era già stato trovato da tempo, la Samp però aspettava di poter sbloccare l'indice di liquidità, cosa che è avvenuta ieri.



Oggi Coda sarà a Genova per le visite mediche, poi firmerà il suo contratto con la Samp. L'intesa è stata trovata sulla base di un biennale da 800mila euro a stagione, a fronte dell'ultimo anno residuo rimasto con i rossoblù. Ai 'cugini' genovesi non verrà pagato alcun indennizzo: Coda arriva gratuitamente, perché anche il Grifone ha la necessità di abbassare iil suo monte ingaggi. Si concretizza così, ad un anno di distanza, il trasferimento del centravanti in blucerchiato. La scorsa estate si aspettavano le carte ma l'inserimento della Cremonese e anche alcune pressioni ambientali avevano fatto saltare la trattativa.