Come cambia il Lecce con Giampaolo: il ruolo di Dorgu

Il terz'ultimo posto del Lecce è costato l'esonero a Luca Gotti, era da un po' che la società stava pensando a un cambio in panchina: il primo campanello d'allarme sono stati i sei gol presi contro la Fiorentina. Il pareggio interno contro l'Empoli nello scontro diretto per la salvezza è stato decisivo per Gotti, al suo posto è stato scelto- Nell'ultima esperienza sulla panchina della Sampdoria Giampaolo era partito da un. Nella conferenza di presentazione l'allenatore ha dato un indizio sul modulo che adotterà: "La squadra è stata costruita per giocare in un certo modo: difesa a quattro, tre centrocampisti, due ali e una prima punta". 4-3-3 quindi, con Dorgu che potrebbe giocare alto a destra a piede invertito.

: Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Rebic.- Il debutto di Giampaolo sulla panchina del Lecce, un altro scontro diretto dopo quello con il Lecce. Poi i giallorossi affronteranno la Juventus in casa e nella giornata successiva andranno all'Olimpico per giocare contro la Roma.