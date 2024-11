Come giocherà il Lecce con Giampaolo: 4-3-1-2 oppure no?

Getty Images

. Ne ha dato conferma ufficiale la società salentina tramite i propri canali:"L'U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Marco Giampaolo. Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza".Giampaolo torna in pista dopo due anni fermo, da quando è finita la sua avventura alla guida della Sampdoria nell'ottobre del 2022, sei sconfitte e due pareggi nelle prime otto partite di campionato.

Tutti sanno che Giampaolo è un asceta del, e qui sorgono le primissime perplessità: 4 difensori e 3 centrocampisti non sono un problema, Rafia e Oudin sono di base dei trequartisti, ma due punte centrali, nella rosa giallorossa, non ci sono., che non è una prima punta ma potrebbe al limite giocare a ridosso del montenegrino, come Pierotti e Morente. Inoltre,

Un'alternativa sarebbe confermare il 4-3-3 o 4-2-3-1 proposto da Gotti, che meglio si adatta alle caratteristiche della rosa ma che fin qui non ha prodotto i risultati sperati. Dorgu e Banda sulle fasce e un trequartista dietro l'unica punta Krstovic.