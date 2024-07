Como-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Redazione Calciomercato

Un test amichevole ma anche una prima prova di Serie A: si affrontanoA un mese dalla sfida della seconda giornata di Serie A che vedrà le due squadre scontrarsi all'Unipol Domus, i lombardi die i sardi difanno prove di campionato.Il Como sta facendo la voce grossa sul mercato: sono arrivati Reina, Belotti, Dossena, Moreno ed è ai dettagli l'ex Real Madrid e Manchester United Varane. Sarà la terza amichevole per i lariani, dopo la sconfitta con il Wolverhampton (1-0) e la vittoria sul Las Palmas (2-1).Il Cagliari sta ripartendo dopo l'addio di Claudio Ranieri e a sua volta sta ridisegnando la rosa tra partenze eccellenti e acquisti funzionali al gioco del nuovo tecnico. Secondo test per i rossoblù dopo la vittoria per 3-0 sulla formazione primavera.

Tutte le informazioni su Como-Cagliari: