: Dossena tocca il diagonale di Pellegri e lo rende praticamente imparabile: il naufragio del reparto non risparmia nemmeno lui.: prova alla disperata a salvare sul tiro di Pellegri, quasi ce la fa ma di fatto mette fuori causa il suo portiere.: Moreno non lo aiuta, l'Empoli banchetta su quel fianco della difesa lariana. (dal 62': da qualche tempo a questa parte predica nel deserto): sgroppa sulla destra da tornante e si rende protagonista di un paio di buone cavalcate. (dal 77': soffre la fisicità e l'organizzazione del centrocampo dell'Empoli.

: torna a centrocampo dopo tanti anni, non gli si può chiedere di più rispetto a quel che ha fatto.: rivedibile l'intervento che mette Pellegri in condizione di portarsi avanti la palla e segnare il gol dell'1-0. Soffre tantissimo Gyasi, va in apnea nella ripresa.: è arrivata la tanto attesa occasione, ma l'apporto alla produzione offensiva non è stato sufficiente. (dall'86': poco ispirato, nonostante il cambio di fascia e l'accentramento di posizione. (dal 62': non dà la scossa)

: volenteroso in avvio, ma senza Paz alle spalle e la coppia Perrone-Sergi Roberto in regia i rifornimenti scarseggiano. (dal 78': la magia di inizio stagione sembra finita. Gli infortuni pesano tanto, le seconde linee non stanno fornendo le risposte necessarie. Quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque inducono a parlare di crisi.