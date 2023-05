Laha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Empoli:, che invece non potrà contare sugli squalificatie sugli infortunati. In elenco i giovani: Szczesny, Pinsoglio, Perin.: Bremer, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri, Riccio.: Locatelli, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Sersanti.: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior.