Copa America: il Canada vola in semifinale, dedica all'interista Buchanan

AFP via Getty Images

. Nella notte la nazionale di Marsch (ex Lipsia e Leeds) ha vinto ai rigori contro il Venezuela qualificandosi in semifinale di Coppa America.. Nei minuti regolamentari la gara era finita 1-1 con il Canada subito avanti dopo un quarto d'ora grazie alla rete dell'esterno classe '99 Shaffelburg, nella ripresa ha pareggiato Samuel Rondon che ha segnato il suo terzo gol nel torneo in quattro partite.- Ai calci di rigore per il Venezuela è stato decisivo l'errore di Wilker Angel, era il primo penalty a oltranza; dopo di lui per il Canada è andato sul dischetto il nuovo acquisto del Marsiglia. Prima di Angel avevano sbagliato il rigore anche Herrera e Savarino per il Venezuela e Millar e Eustaquio per il Canada.

- Nessun giocatore della Serie A in campo. Ci sarebbe potuto essere l'interista Buchanan, ma il giocatore ha subito la frattura della tibia in allenamento e dovrà rimanere fermo per almeno 4 mesi. L'Inter si sta già guardando intorno sul mercato per sostituirlo (Ausilio ha detto che prenderanno un braccetto sinistro con Carlos Augusto che avanza sulla fascia),: dopo il gol che ha sbloccato la partita, Shaffelburg ha alzato verso il pubblico la maglia numero 17 di Buchanan.