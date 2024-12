Getty Images

Corriere Fiorentino - Fiorentina, in arrivo offerta del Como per Parisi. Ma la cessione non è una priorità

39 minuti fa



Non soltanto Biraghi, la Fiorentia in questo momento sta valutando anche la posizione di Fabiano Parisi. Mario Giuffredi, agente dei due calciatori, aveva dichiarato che entrambi avrebbero lasciato la Fiorentina a gennaio ma le loro situazioni sono oggi distinte. Il capitano gigliato lascerà sicuramente Firenze nel corso del prossimo mese mentre il futuro dell'ex Empoli non sembra scontato.



Parisi piace a diverse squadre in Italia e, si legge sul Corriere Fiorentino, a breve è attesa al Viola Park un'offerta del Como per un trasferimento a titolo definitivo. Tuttavia, la Fiorentina non considera oggi la sua cessione una priorità, nonostante il suo spazio si sia ridotto dall'arrivo di Robin Gosens su quella corsia. Secondo il quotidiano, Palladino crede ancora fortemente nelle capacità del ragazzo e lo vede come una riserva di ottimo valore dietro all'esterno tedesco.