Cremonese-Frosinone: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La 14esima giornata dimette di fronte allo stadio Giovanni Zini di Cremona laLacerca riscatto dopo due sconfitte consecutive, l’ultima per 1-0 contro il Mantova, che l’hanno portata al quinto posto in classifica con 18 punti. La società ha esonerato Eugenio Corini e richiamato proprio Giovanni Stroppa in panchina, già tecnico fino all’ottava giornata.Il, ultimo in classifica con 10 punti, arriva da quattro pareggi consecutivi, l’ultimo 1-1 con il Palermo. In conferenza stampa, alla vigilia di Leandro Greco ha espresso insoddisfazione per i risultati, ma apprezzato l’impegno della squadra nelle ultime settimane.

Tutte le informazioni su: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.: Cremonese-Frosinone: Domenica 24 novembre 2024: 15:00: DAZN: DAZNFulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Sernicola; Vazquez, Bonazzoli. All: Stroppa.

Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; Anthony Oyono, Gelli, Cichella, Darboe, Marchizza; Canotto, Kvernadze. All: Greco.Nella Cremonese attacco da definire, con Bonazzoli favorito e in attesa del partner. Difesa centrale guidata dal trio Antov, Ravanelli e Bianchetti, ma Ceccherini potrebbe insidiare. Centrocampo in dubbio tra Castagnetti, Collocolo e uno tra Vandeputte o Vazquez in posizione arretrata. Sulle fasce Zanimacchia e Sernicola. Nel Frosinone, difesa a tre con Biraschi, Monterisi e Bracaglia. Centrocampo a cinque con Oyono e Marchizza sugli esterni, Gelli, Darboe e Cichella al centro. In attacco Kvernadze sicuro, affiancato da uno tra Canotto e Ambrosino. Assenti gli infortunati, incluso Ghedjemis.

La partita Cremonese-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.Cremonese-Frosinone sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.